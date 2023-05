VIDEO | Restorani Rado juht Triinu Tapper annab soovituse, kuidas Michelini inspektoritele silma jääda

Restoran Rado sai eile Michelinilt lausa kaks tunnustust - teist korda märgiti ära Tallinnas asuv Rado ning uue tulijana pääses nimekirja Haapsalu Rado. Restorani juht Triinu Tapper tunnistab Oma Maitsele, et Tallinna kogemus on näidanud, et taset hoida ei ole lihtne ja kindlasti tuleb nüüd veel rohkem pingutama hakata, aga üks huvitav plaan on neil klientide üllatamiseks juba soolas! Vaata videot!