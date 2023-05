FOTOD | Uhke värk! Pidulikul galal jagati kätte Michelini auhinnad - vaata emotsioone ja meeleolusid!

„Lugedes kokku kõigi kanalite jälgijad, kus Michelini sõnum on aastaga levinud, tuleb kokku peaaegu miljard. Eriti avas see Põhjamaade külastajate silmad, kes on meile lähedal ja suured gurmaanid. Tänu Michelinile on meil nüüd aasta läbi toimiv sõnum lähiturgudele, millel põhinevad suuresti meie korduvkülastuste mahud,“ ütles EASi ja KredExi ühendasutuse turismijuht Rainer Aavik.

„Michelin on eelmisest aastast kõige tugevam sõnum, mis on Eesti mainet reisisihina positiivselt mõjutanud,“ ütles Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Sandra Särav Michelini galal peetud kõnes. Särav tõi välja ka otsese majandusliku mõju: „Kui maha arvata inflatsioon ja toidusektori keskmine kasv, siis suurenes esimesel aastal Michelini kvaliteedimärgise saanud ettevõtete müügitulu hinnanguliselt ligi 13 miljonit eurot.“

Restoranid on esimesele Michelini-aastale andnud väga positiivset tagasisidet. Külastajad on restoranide hinnangul muutunud teadlikumaks, ollakse nõus rohkem kulutama. Tärniga restoranid olid läinud suvel kaks kuud ette broneeritud.

Samuti on Michelini tunnustusega restoranid on kommenteerinud, et teadlik külastaja tuleb juba teatud ootustega restorani, jälgib pingsalt igat liigutust ja detaili ning oskab võrrelda sama taseme restoranidega mujal maailmas. Restoranid on ka märkinud, et Michelini giidi Eestisse jõudmine ja positiivne kommunikatsioon mõjutab kohalikke noori talente, kas siis Eestisse naasma või siis Eestisse jääma, et siin karjääri edendada. Motiveerivalt mõjub see ka kohaliku toidu tootjatele.

Michelini tunnustusega restoranidest teatasid Ruhe ja Põhjaka sel kevadel sulgemisest. „Restoranid sünnivad ja lõpetavad – kuid nad on andnud suure panuse meie toidukultuuri ning meistrid oma oskustega ja saadud elamused ei kao kuhugi,“ avaldas Aavik tänu Eesti toidukultuuri edendanud tipprestoranidele.

„Oleme öelnud, et reeglina ei oska meie külastajad Eestisse veel tulla toidu pärast, kuid toit on alati see, mida lahkudes kiidetakse. Iga aastaga, mis Michelin on Eestis, on järjest enam põhjust see lause ümber teha, tänu Michelinile oskavad meie külalised ka Eestisse tulla,“ sõnas turismijuht.