Punu punnis? Põhjus võib peituda ühes igapäevaharjumuses, mida kõhugaasidega üldse seostadagi ei oskaks

Tavalised soolegaasi koostisosad on lämmastik, süsihappegaas ehk CO 2 , hapnik, vesinik ja metaan, mis on lõhnatud gaasid. Halva lõhna põhjustajad on vesiniksulfiid ja sellega seotud väävlit sisaldavad ühendid. Väävlit, seda pahasti lõhnavat mineraalainet, vajab meie detox ehk puhastussüsteem, luud ning liigesed, nahk, küüned ja muidugi juuksed. Väävlisoolad ehk sulfaadid imenduvad soolestikus halvasti ja jõuavad suures osas jämesooles hoopis sealsete bakterite toidulauale. Sulfaate on rikkalikumalt kapsalistes, laugulistes, aga ka näiteks pähklites, neid leidub ka toidu lisaainetes happesuse regulaatoritena (E514–E523). Väävlit saame ka valkude koostisosadest amino­hapetest, mis enamasti imenduvad juba peensooles, aga kui neid on palju, näiteks valgurikka menüü puhul või kui seedimine on häiritud, tekib rohkem ka lehkavat kõhutuult.