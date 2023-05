PARIMAD SELGUNUD | Restoranis Lee on Eesti parim joogikaart

„Väga oluline on ka see, et põnevaid jooke ja veine ei pakuta vaid Tallinnas, vaid põnevaid joogikaarte on koostatud ka mujal Eestis. Lisaks teeb head meelt, et aina enamatele joogikaartidele on kirjutatud juurde ka pikemad sissejuhatused, sisukam lugu sellest, mida valikusse võetud jookidega soovitakse öelda. Ning erilist tähelepanu sooviks juhtida sellele, et väga tõsiseltvõetavaks on muutunud alkoholivabade jookide valik kõikides joogikaartides,“ lisas Markii. Piitsana juba mainitud porgandite juurde tõi Markii aga välja, et joogikaartidele võiksid sommeljeed panna alati oma nime juurde – suur töö on tehtud, seda ei peaks kuidagi häbenema.