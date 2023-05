Söögist ja mälestustest: armsad vana-aja retseptid, nõksud ja köögitarkused, mida emad-isad kasutasid ja lastele õpetasid

Tegin just lõunasöögiks piimasuppi, olin siis umbes kolmeteistaastane. Taat vaatas mu vaaritamist ja lausus: „Soola ja suhkrut pane alati täpselt ühepalju. Tee sa mis iganes piimasuppi või putru, alati täpselt ühepalju. See on meie pere vana nipp.“

Küll on hea, et ta tookord sattus tulema meie poole ja mulle seda nippi õpetas! Võibolla ma muidu ei teakski, sest taadiga (erinevalt papast, mu emapoolsest vanaisast) mul palju ühiseid asju ajada polnud. Tema oli ikka see kauge ja kõrge. Ta oli kooli õppealajuhataja ja kuulus suurte inimeste maailma. Kui aga mina suureks sain, kuulus taat juba haigete inimeste maailma ega saanud insuldijärgselt palju rääkida ega ise süüa teha.

Mida vanemaks ise saan, seda enam mõtlen ka teisipidi: kui palju olen ma ise jätnud endast maha selliseid hetki, mis teistele sisse jäänud? Järsku meenuvad mulle „onu Vello munad“: mu ema noorem vend oli jäetud meid hoidma, olime siis õe-vennaga kõik alla kümne aasta vanad. Vello oli tulnud nõukogude armeest ja tegi meile enda lemmiktoitu, mis olla armees olnud delikatess. See polnud midagi erilist: munad kahvliga korralikult lahti klopitud ja pannil segatud. Aga miskipärast kutsusime seda retsepti kuni koolide lõpuni „onu Vello munade“ retseptiks ja tegime seda sageli.

Taadi köögipärandus on meie suguvõsas tegelikult päris suur. Temalt on näiteks pärit see, et meie mehed teevad hästi süüa. Mul on lugematu hulk lapsepõlvemälestusi isast köögis toimetamas (ja taadist, ja tema kolmest pojast: meie isast, onu Tiidust ja onu Toomasest), naissugu köögis mäletan palju vähem.