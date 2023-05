Mibu - restoran, kuhu pääsevad vaid valitud

Restorani peavad juba enam kui 40 aastat abielupaar Tomiko and Hiroyoshi Ishida ning rollid on jaotatud nii, et Tomiko seriveerib Hiroyoshi ja kolme abilise poolt köögis valminud erilisi toite. Vaid 20m2 suuruses minimalistlikult kujundatud ruumis saavad korraga erilisi kulinaarseid saavutusi kogeda 8 külalist, sest rohkem seal kohti ei ole.

Püsiklientidel on võimalus broneerida endale kindel aeg kord kuus, mil nad Mibusse sööma saavad tulla. Ning muidugi on kliente, kes on seda võimalust juba aastakümneid kasutanud on.

Mibul puudub tavapärane menüü ning külalised saavad nautida seda, mis just selleks kuuks on loodud - enam kui kahe dekaadi jooksul ei ole Mibus ühtegi rooga menüüs mitu korda pakutud. Seal serveeritav kaiseki stiil on traditsiooniliselt mitmekäiguline jaapanipärane eine, kus on rõhku pööratud nii toitude maitsetele, kvaliteedile kui ka kunstipärasele väljanägemisele.

Lisaks Ferran Adriale on Mibus einestanud ning seda ülivõrdes kiitnud ka paljud teised rahvusvaheliselt tunnustatud tippkokad nagu Albert Raurich, José Andrés, Massimo Bottura jt. Mõni neist on öelnud, et tegemist ei ole pelgalt restorani, vaid millegi palju erilisemaga. Gastronoomilis-spirituaalse zen pühamuga. Või paigaga, millele ei olegi võimalik olemasolevaid silte külge panna.

Nimetatud tipptegijad saavad sõna ka hiljuti restoranist valminud dokumentaalis „Mibu. Kuu taldrikul“ (Mibu. La luna en un plato), mille kaudu saavad erilise paiga ja selles pakutavaga tutvuda ka need, kel sissepääsuks vajalikud tutvused puuduvad. Ning kuigi film ei suuda edasi anda lõhnu, tekstuure ja muid toiduelamusega kaasnevaid peeneid nüansse, õhkub sealt siiski seda kordumatut unikaalsust, mis väikese Mibu suurte tähtedega kulinaaria-ajalikku on jäädvustanud.

Tomiko Ishida on öelnud, et sellist toitu ei saa raha eest osta. „Jumal annab sulle aega selle hetke nautimiseks, kuid sul peab olema oskus nautida seda hetke, mis on hindamatu.“

Vaata treilerit siit:

Dokumentaalfilm „Mibu. Kuu taldrikul“ linastub Toidufilmide festivali raames kinos Sõprus 2. mail kell 18.00. Lisainfo https://foodfilmfestival.ee/