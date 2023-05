Sommeljee annab nõu. Puhkuse näoga roosad veinid

„Väääga äge rosé-vein, mis teil käes on!“ ütleb krapsakas hääl mu selja taga, kui ma uurin lähemalt ühte põnevas pudelis roosat veini. Hääl kuulub R14 restoranis ja veinipoes töötavale neiule. Rotermanni kvartali hubasest ja suurepäraste toidu­veinidega söögikohast saad veinide seast paluda endale soovitada tõelisi maiuspalu peamiselt Vanast Maailmast. Tulles tagasi veini juurde, mis mul käes, siis see on pärit Austriast ja kannab nime Umanthum Rosa (20.–). Pean tunnistama, et esmalt paneb juba välimus ahhetama. Kui Austrias pole trukikujuline klaaskork teab mis ebatavaline, siis veini­harrastaja jaoks on siin sensatsiooni ja Instagrami materjali küllaga. Suur, raske ja läbipaistmatu tume veinipudel viitab justkui punasele veinile ja klaasi veini valades näib, et see ost ongi punaveini pähe sassi läinud. Detailsem analüüs paljastab, et tumeda varjundi põhjustab seksika nimetusega meetod – saignée. Seda spetsiifilist tehnikat kasutatakse roosade vaiksete veinide ja rosé-šampanjade valmistamisel, kui veinimeistril on eesmärk luua tummisema maiguga jook. Saignée-meetodi puhul algab kogu lugu justkui punase veini valmista­misega, kuid enne veel, kui viinamarjamahla irdub liialt värvi ja tanniine, lahutatakse tumeroosa osa, millest veinimeister loob erilise rosé. Tegemist on biodünaamilise veiniga.