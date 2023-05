Paljud road tasakaalustavad seedesüsteemi ja aitavad kaasa sellele, et tunneksime ennast ka pärast söömist kergelt ja mõnusalt.

Ebamugavust lisavad raskustunne, valu ning korinad kõhus, kuigi näljatunnet ei ole. Enesetunne on pehmelt öeldes halb ja see kisub ka meeleolu alla. Samal ajal paisub kõht veelgi, nii et mõni küsib lausa sedagi, kas oled lapseootel.