Presidendi peakoka koduköögis pole miski juhuslik

Taigo Lepik kolis koos oma abikaasa Kaili ja praeguseks 12-aastase tütrega uude koju 2017. aastal ja nende köök on nüüdseks viis ja pool aastat kasutuses olnud. Elamine on kirjade järgi korter, aga sisult parima unistuse täitumine: elu käib ühel korrusel, eraldi välisuks läheb kena lastesõbraliku eesõue poole ja teiselt poolt pääseb terrassile Big Green Eggi grillahju juurde. Seal taga elupuudega piiratud muruplatsil jagub privaatsust enam kui küll.

Köögipinda võib arvestada 35 +/– ruutmeetriga, köögi kohal on lagi ventilatsiooni ja ka valgustuse pärast madalamale toodud. Pereema Kaili meenutab, kuidas nad hakkasid kööki planeerima kohe, kui maja ehitati: „Eelis oli see, et me saime ehitajatel kohe lasta siia pliidi jaoks tõmmata voolu ja teha kubu jaoks madaldatud laeosa. Mulle täitsa meeldib, et köök on meil defineeritud, madaldatud. Kui tead, mida tahad, pole köögidisainerit vaja palgata.“