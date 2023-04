Salakuulaja: Loulou

Kõrged betoonseinad, seintel suureformaadi­lised kirkavärvilised maalid, puitpinnaga lauad, istumiseks pehmed toolid, kiiged ja kangaspinnaga diivanid, kollakat valgust kumavad metallist lambikuplid, maast laeni akende taga kõrgub Porto Franco ehitusjärgus olev hoone. Sisenedes märkad kuivkompositsiooni all ­baar­i­­letti, teenindajate stareegilist kohtumispaika, kus valmivad külmad ja soojad joogid ning mille tagant on saalis toimuvat turvaline jälgida. Pühapäevahommikul, mis on juba suure kukesammu võrra lõunale lähenenud, on saalis mõnus sumin, vabu kohti ei paista ja vilkad teenindajad toimetavad saalis.