Maitsvad vestlused

Osaliselt on need jutud kolinud ära Facebooki gruppidesse, milles surfamine on üsna ajamahukas. Olen põlvkonnast, kes naudib mõlemat võimalust. Aga vahel ikkagi valutan südant selle pärast, kas täna sündivad lapsed suureks saades pesto või hapusaiataina tegemise küsimusi oma emadele silmast silma üldse enam esitavad. Kas need maitseliinid, mis kohalikku ja head edasi kannavad, peavad vastu? Lihtsam on kohe ChatGBT poole pöörduda või lasta AI-l retsept kokku kleepida.