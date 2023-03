Paprikapulber valmib magusast tšillist ehk paprikatest. Üks levinumaid toidu maitsestajaid Ungari köögis. Mitte ükski guljašš ilma selleta pole guljašš. Samaväärne aukoht on paprikapulbril Lõuna--Ameerika ja Hispaania köögis, ka leiab seda pulbrit palju Ameerika stiilis barbecue-roogadest. Enamik paprikapulbritest on maitselt pehmed, samas Hispaania päritolu paprikapulber saab olla ka agridulce ehk mõrumagus, dulce ehk magus või picante ehk tuline. Kõiki neid võid kohata ka suitsutatult. Suitsupaprikapulber on magusalt aromaatne, see on üks põhilisi vürtsvorsti (chorizo) maitsestajaid ja paella nn õige maitse põhjusi.