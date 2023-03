Ma alustasin modellindusega 14-aastaselt. Minu keha oli alles lapse keha ega olnud vahet, mida söön. Toitusingi nagu teismeline ikka. Aga kui sain 20-aastaseks, tekkisid muutused, hakkasin naiseks sirguma ja keha muutus. Pärast seda pidin rohkem jälgima, mida söön. Aga üldiselt arvan, et mul on geneetiliselt hea kehaehitus ja lisaks ma olen ise alati hästi aktiivne olnud ja see hoiab tasakaalus. See ütlus on tõsi, et sa oled see, mida sööd.