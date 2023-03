Nokast sabani! Kuidas valmistada kanapugu või -südant?

Kanapugu ehk teisisõnu kana lihasmagu on, nagu nimigi ütleb, lihaseline tükk, mis on odava hinnaga müüdav väärtuslik väherasvane loomse valgu allikas. Pugud on spetsiifilise lõhnaga ja seetõttu oleks neid hea enne tarvitamist kupatada. Pugudest valmistatakse kõige sagedamini hautist, kastet või ka suppi, aga sobivad ka grillimiseks. Pugutoite leiab hästi palju Aasia köögist. Pugusid võib valmistada ka paneeritult ja praetult või frititult.