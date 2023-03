Suurepärased salatid. Kiudaineid sisaldavad vaid taimsed toiduained!

Suurimad kiudainete allikad on täisteratooted, kaunviljad, seemned ja pähklid, köögiviljad ja puuviljad. Kiudained tagavad selle, et meie seedetegevus on normaalne, soolestiku bakterid heas toonuses ja „kõht käib läbi“, mis omakorda on oluline haiguste ennetamiseks ja keha heas toonuses hoidmiseks.