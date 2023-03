Aeg saab reheahju ümber teise tähenduse

Loodusfilmide režissöör Joosep Matjus on teadlikult heitnud kõrvale kõik kiirustava ja närvilise: „Maal vanas majas elamine on omamoodi elustiil, maal elamise kultuuri osa. See on teistlaadi eluviis, kus ei olegi kiireid lahendusi. Kõik nõuab aega ja süvenemist.“