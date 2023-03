Portveinimaja, millest kõik alguse sai

Portveinimaja ekspordidirektor Dora Martins ütleb Tallinnas kohtudes, et nemad lähenevad oma põldudel viinamarjakasvatusele jätkusuutlikust ja võimalikult rohelisest vaatenurgast. Kuid samas ei ole võetud suunda sellele, et kõik põllud peaksid olema sertifitseeritud mahedaks, samuti ei ole võetud väga suurt suunda biodünaamikasse. Kuid ideid võetakse ka sellelt põllupidamise ideoloogialt.

1950ndate alguses saab Manuel da Silva Reis erinevate tehingute teel Real Companhia Velha omanikuks ja alustab laienemist, ostes kokku erinevaid Portugali veinimaju. Praegu kuulub ettevõttele viis erinevat quinta’t ehk viinamarjaistandusega veinimaja, mis kõik asuvad Alto Douro piirkonnas. Igal veinimajal on pisut omanäoline stiil ja maitsebukett, valmistatakse nii single estate’i veine kui ka erinevaid segusid. Perefirmana ei ole aga jäädud kinni vaid portveinitootmisse, valikus on ka väga kvaliteetseid vahuveine, kangestamata veine ja ka oliiviõlid.

Otsustavus reeglistiku loomisel tõi ka kiiret kasu, sest järgmise 20 aasta jooksul saadi pudelitesse väga mitu vintage port’i märgiga eriliselt head aastakäiguporti. Need aastakäiguveinid olid briti kaupmeeste jaoks kui kuld ja müük tõusis Portugali kangestatud veini puhul uutesse kõrgustesse. Nii pääses mujal maailmas Royal Oporto Wine Company nime all tuntud veinimaja ka Vene tsarinna Katariina huviorbiiti, muutudes peaaegu valitsuskoja üheks ametlikuks veinimajaks. Baltikumi sadamad nägid noil aegadel palju Portugali veinilaevu. 1799. aastaks moodustas portvein juba 50% kogu Portugali ekspordist.

Real Companhia Velha loomise suurim põhjus oli aga see, et portveini meeletu populaarsuse valguses (1749. aastaks oli portveinitootmise maht kasvanud 19 000 vaadini ehk umbes 10 miljoni liitrini aastas) hakkas levima meeletus koguses võltsinguid ja edasiarendusi. Selline areng aga viis üsna karmi veiniekspordi kukkumiseni Porto sadamast, mis panigi monarhia liigutama, et päästa ühte riigi olulisemat majandusharu lagunemisest.

„Kasutame oma põldudel väga erinevaid tehnoloogiaid, et hoida eemal nii haiguseid kui ka kahjureid ja et oleksime loodusele võimalikult sõbralikud. Samuti ei saa me vaadata mööda traditsioonidest, mida Douros on väga palju. Mitmeski veinimajas kasutame kündmiseks näiteks hobuseid, viinamarjad korjame aga käsitsi ja me ei pritsi oma põlde mürkidega. Meie viinamarjade korjajad on enamasti naised, sest usume, et naised on korjamisel viinamarjadega hellemad. See käitumine aga peegeldub kindlasti tagasi veinides, mis hiljem pudelisse ja ka pokaali jõuavad. Meeste töö on raskem ja füüsilisem: nad veavad viinamarjakaste pressimisse, toimetavad tootmises ja nii edasi. Mõnes meie teises majas, kus põldude pind ei ole nii järsk, kasutame ka masinaid viinapuude harimiseks. Kõik sõltub sellest, mis on eesmärk ja ootused,“ lisab Martins.

Portugalis on tavaline, et ühele viinapuude põllule on istutatud erinevaid viinamarju. Just sellest segusatsist on valminud parim portvein. Põhjus peitub ajaloos: kunagised viinamarjakasvatajad garanteerisid nii, et igal aastal oli midagi igalt põllult müügiks korjata – mõni viinamari ikka valmis, ideaalsel juhul valmisid aga kõik marjad. Alguses ellujäämise soovist tekkinud marjade kasvatamise viis pakkus aga väga huvitava lisandväärtuse: veinid, mis valmistati põllusegust, olid palju komplekssemad, maitserikkamad ja pikema säilitusvõimega. Jällegi pakkus juhus oma abikäe, et anda portveinile selle praegune maitse, olemus ja selle kaudu ka populaarsus.

„See aga tähendab, et viinapõllud tuleb käia läbi kolm-neli korda, sest iga erinev mari valmib erineval ajal. Meie viinapõldude juhid on pidevalt põldudel, inspekteerivad, millal saabub õige aeg iga marja korjamiseks. Tööd on rohkem, kuid ka tulemus on võimsam,“ räägib ekspordijuht.

Douro pakub mitmekülgseid veine