Magus elu. Sügavkülma marjavarud igatsevad koogi sisse

Vastu kevadet on hea ringi tuulata sügavkülma marjasahtlis ja hakata seda uue rabarberisaagi ootuses tühjendama. Kui värske kraam on kohal, ei siis enam vana taha ja ka selle toiteväärtus on selleks ajaks otsas. Tasub aga silmas pidada, et mitte iga mari ei sobi kõigega kokku. Mõni mari sobib šokolaadi kaissu, teine pigem toorjuustuga kombineerituna.