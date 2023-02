Tervisesport aitab leevendada paljusid tervisehädasid

Soovid tunda end õnneliku ja rahulikuna, nii et oled head energiat täis, kerge ja vastupidav? Keeruline on teha just esimene samm selle poole. Alusta kas või sellest, et teed selgeks, mis tüüpi liikumine just sulle sobib, ja naudid värskest toorainest ise tehtud toitu. Vaevatud, äreva ja tuima oleku vastu pole inimkond veel midagi paremat välja nuputanud. Häid tulemusi ei tule üksnes siis, kui tegutsed vastumeelselt. Sellepärast ongi nii tähtis, et leiaksid omale lemmikliikumisviisi.