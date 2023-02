Fitnessitreener Egle Nabi: „Ma pole veel näinud inimest, kes sööks liiga palju köögivilja!“

Egle Nabi on tõsiselt üllatunud, kui keegi ütleb, et peab ennast treenima hakkamiseks piitsutama. „Mul ei ole kunagi sellist tunnet olnud,“ imestab ta. „Ma arvan, et kui mu abikaasa (kreeka-rooma maadleja Heiki Nabi – toim) käest küsida, kas ta piitsutab ennast, minnes maailma tippu ühes valdkonnas, siis ka tema kehitaks õlgu.“