Uued tuuled

Mis puutub menüü muudatusse, siis enam ei saa mööda vaadata magusa liigkasutusest toidutööstuses ega niisama näkitsemisest. Ameerika Ühendriikides on tekkinud lausa protestiliikumine, mis keelab sünnipäeval kontoris pakkuda magusat. Torditüki pakkumine on nende silmis sama kui sigarette laiali jagada – endisel sõltlasel on raske ära öelda. Kui probleem on olemas, siis edasiviivaid lahendusi on tõesti palju keerulisem letti laduda. Kuid selle teema juures soovitan ma väga lugeda läbi toiduteadlase Jessie Inchhauspé raamatu „Glükoosirevolutsioon“ (lk 23). Sealt saab selgeks, et ilma glükoosita (tavaline lauasuhkur koosneb glükoosist ja fruktoosist) ei saa keha hakkama, seega ei tohi me tõrjuda süsivesikuid süsivesikute pärast ega suhkrut suhkru pärast. Küll saab osavaid seedesüsteemisõbralikke nippe kasutades süüa neid nii, et kõht ei hakka punnitama, väsimust ei teki ja kehale ei sünni kahju. Võtmesõnaks on taas kiudained ehk siis köögiviljad, marjad, seened!