Eesti köök. Kui ma kataksin presidendile laua

Must leib, räim, kama, õun, seened ja muud Eesti köögi alus­talad pole sugugi enam liiga argised maitsed. Räime asemel satub meie lauale tihedamini lõhe, leivaküpsetamise buum on minevikku jäänud, kama tuleb meelde vaid suviti ja linnarahva seeneks on vaid kukeseen. Kui vanad head toidud meelde tulevad, armastavad neid süüa kõik. Elagu Eesti!