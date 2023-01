Odav, maitsev ja tervislik toit. Kas see on võimalik?

Toidu hinnad on kohati tõusnud kuni 40% ja kui kuu ­lõpus toidule kulunud rahasummale otsa vaadata, paneb see ühteaegu nii ohkama ja kui otsustama. Peame muutunud oludes sisse viima väikesed ­nutikad muudatused, kaota­mata maitses ja toidu kvaliteedis. On rida toiduaineid, mida kulub kuus vähe ja nende kvaliteedi pärast ei või hinnaga mängida.