Tunne toitu! Mis on tefijahu? Teff on umbes mooniseemnesuurune maailma kõige pisem teravili, mis on väga toitainerikas ning gluteenivaba. Gluteenivabade toodete koostisest me selle jahu leidsimegi ning üllatus-üllatus – see eriline jahu on ka eraldi müügil!