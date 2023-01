Kokkuhoiutalv

Toidukorvi laotakse juba mitu kuud järjest vähem toitu ja riiulist otsitakse kõige odavamat hinda. Toidu pealt kokkuhoiuga käib kaasas kaks poolt – üks halb ja teine hea. Kõige odavam toode, mis enamasti säilib kaua ja on poele mugav müüa, võib olla E-ainete maailma säravaim täht, mida peaks tegelikult vältima. Enne, kui mis tahes pakikese korvi tõstad, kiika üle selle koostisosad. Sama toote kõrval võib asuda mõni sent kallim toode, mis on koostiselt puhtam. Asja hea pool on aga see, et kassatšeki viimasel real „ilutsev“ jube summa tõukab nii mõnegi hea toidu austaja hoopis sagedamini kööki süüa tegema. Sellest on andnud tunnistust näiteks seegi uudis, mis teatas, et munade ja või müük on kriisi ajal tublisti kasvanud. See viitab otseselt rohkemale kodusele söögiteole.