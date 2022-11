Restoranitest - Hügge resto

Külastasime restorani õhtul, mil suure kaarja akna taga särasid Lasnamäe tuled ja roheka tonaalsusega ruumis kõrgusid palmid. Ruum on hubane, jaotatud tinglikult kaheks, suure seinamaalinguga ruumiossa mahub suuremgi seltskond kenasti ära, samas on ka mängupesa pesamunadele ning ruumi teise ossa, disainvalgustite alla, on seatud diivaneid ja mugavaid toole-laudu, taustvalgustatud veiniriiul ning vertikaalesipaneeliga baar.

„Palju on nüansse, mis viitavad heale kliendi-teenindajate koolitusele.“

Teenindus

Teenindus toimib otsekui heast õpikust. Väike keelebarjäär ei ole takistuseks ja kui mõni detail vajabki täpsustust, leiab teenindaja kiire vastuse köögist. Palju on nüansse, mis viitavad heale klienditeenindajate koolitusele. Üks väike näide: kui meid juhatatakse lauda, siis küsitakse meie rõõmuks üle, kas see laud on sobiv. Edasised plussid tulevad tegevuste ajastuse eest: kui sool ja pipar tuuakse lauda esimeste roogadega; esitatakse vaheküsimusi, kas kõik on hästi, kas on erisoove; kasutatud nõud viiakse ära õigel ajal ära ja samamoodi täidetakse joogiklaase. Suurepärane nii-öelda vana kooli teenindus.

Road