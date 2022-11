FOTOD | Eesti Joogifestival 2022: vaata, mis üritusel toimus ja mida seal pakuti

Eesti Joogifestival toimus Kultuurikatlas pühapäeval, 20. novembril 2022. Seegi kord toodi kokku Eesti joogitootjad meeleoluka messi formaadis. Festivalil toimus Parim Eesti Jook 2022 konkurss, kus valiti välja parimad kodumaised joogid, mida tasub kindlasti proovida.



Samuti avalikustati Joogifestivalil White Guide Estonia 2023 - kõigi aegade kõige mahukam Eesti kohta avaldatud restoranijuht, mis soovitab kokku 150 erinevat söögikohta.



Esimest korda on Tallinna restorane restoranijuhis alla poole. „Piltlikult öeldes ülejäänud Eesti hakkas Tallinna tagant lõpuks ometi silma paistma,“ kommenteeris restoranijuhi kirjastaja Baltimaades Aivar Hanson.



White Guide’i poolt soovitatavate söögikohtade valik on varasemast mitmekesisem. Esimest korda on restoranijuhis söökla ning mitu söögikohta, mis asuvad erinevates väikestes maakohtades. Eriti torkab silma väikesadamates asuvate söögikohtade arvukus restoranijuhi soovituste seas.



„Meie külalised kiidavad lahkudes sageli Eesti toitu ning White Guide’i restoranijuht on üks tugevatest kaasaaitajatest, et nad oskaksid hea toidu pärast ka siia tulla,“ ütles EASi ja Kredexi ühendasutuse turismiosakonna juht Rainer Aavik. Aaviku sõnul on suurepärane toit reisimotivatsiooniks eeskätt lähiturgude puhul ning Põhjamaades tuntud White Guide aitab ergutada meie lähinaabrite huvi Eesti vastu. „Kuna paljud restoranid asuvad Tallinnas väljas, kattub see ka meie strateegilise eesmärgiga mitmekesistada korduvkülastajate pilti Eestist ja meelitada nad Tallinnast edasi,“ lisas Aavik.



Restoranijuht kuulutas Aasta Kokaks kolme erineva restorani tegemisi korraldava Joonas Koppeli. Külalislahkuse Edendaja tiitli pälvisid: Tõnis Saar Gastronomy, Kaja Pizzaköök, Viirelaid, Bottengarn ja Seto Tsäimaja.



Viis kõige paremat restorani Eestis White Guide'i määratluse järgi on NOA Chef’s Hall, 180 Degrees by Matthias Diether, Fotografiska, SOO by Daanius Aas, restoran Alexander Pädaste mõisas. Vaata lähemalt SIIT.