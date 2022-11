Eile toimus Eesti Joogifestival: valiti välja parimad kodumaised joogid, mida tasub kindlasti proovida

Jooke hinnati iseseisvalt, vastavalt esitatud stiilile ja toote liigile. Hindajatele oli aluseks tootjate antud info sellises mahus, et toode jäi võimalikult anonüümseks. Degusteerimise lihtsustamiseks jaotati joogid oma maitseprofiilide ja olemuse järgi erinevatesse kategooriatesse ja igat kategooriat hindas 6 kuni 10 inimest. Iga kategooria võitja sai tunnustatud kuldse diplomi ja märgiga. Hõbedase diplomi ja märgi said need joogid, mis said kõrged tulemused, aga võitjaks ei osutunud.