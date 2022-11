Pimedad ööd on käes! PÖFFi looja Tiina Lokk räägib toidust filmis: kuidas filmida jäätist, millest räägib toit, milline on parim toidufilm

Toit on elemen­taarne – igapäevane kütus, mis sunnib meid korraks aega maha võtma. Seda teab Pimedate Ööde filmifestivali (PÖFF) looja Tiina Lokk väga hästi, varem kiiretel aegadel ununes kütus ja masin sõitis auru jõul nii kaua, kuni jäi seisma. „Mõne aasta eest põlesin läbi,“ tunnistab ta. Nüüd ta teab, et hoolimata sellest, kui kiire on, peab ikkagi sööma ja aja maha võtma.