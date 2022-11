Kas parem on süüa enne või pärast treeningut? 4 punkti reegel ütleb, millal ja mida on kõige õigem pista suhu

Trenni tegemine paar tundi pärast söömist sobib inimestele paremini, kirjutab Iltalehti. Sel juhul on toidust saadav glükogeen jõudnud imenduda ja keha saab seda kasutada energiaallikana. Kuid sellest hoolimata on tühja kõhuga trenni tegemine endiselt populaarne. Ja just seetõttu, et nõnda põletavat organism teoreetiliselt rohkem rasva - kui kõht on tühi, on energiaallikaks süsivesikute asemel rasv. Uuringud pole aga leidnud, et tühja kõhuga treenimine soodustaks kaalulangust tõhusamalt kui pärast söömist treenimine.