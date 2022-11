Oma Maitse novembrinumber nüüd müügil!

Toit ja film on põnev kombo, seda kinnitab ka filmifestivali PÖFF looja Tiina Lokk. Film on Tiina töö ja samas ka kirg. November on PÖFFikuu ja seda on Tiina tänaseks vedanud juba veerand sajandit. Peakokkasid, kööki ja toitu on väga põnev, aga keeruline filmida. Ning toitu ennast on filmides paras pähkel esitada. Näiteks kiiresti sulava jäätise asemel kasutatakse hoopis teist toitu. Samas toidul on igas filmis koht - olgu see siis vaid amps jäätist või isuäratav suur steik.