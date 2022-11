Meestearst Margus Punab ei usu, et inimesed söövad ka silmadega, ja teab, kuidas pikendada meeste eluiga

„Toidunaudingu cost ­effective („kuluefektiivsus“) on ülimadal. Meie ees on tuhandeid naudinguid ja toit on vaid üks nendest. Ma olen nõus – ta on oluline. Aga ta on üks tuhandetest,“ paneb Margus Punab oma vaated toidule ja elule kohe jutuajamise alguses paika.