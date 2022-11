Vanilline, tammine, hea ...vein

Veinimeistri vaatepunktist on tammevaat üheks olulisemaks maitsestiili kujundaks. Tegelikult ei saagi kõik veinid vaadi sisuga tutvuda, sest suur osa meie kaubanduses olevatest veinikestest on kerge ja värske iseloomuga ehk siis noorelt ja lihtsasti joodavad. Lisaks sellele, et veinivaadid muudavad keldri ägedaks ja Instagrami postituste järele janunevaks, peitub vaatides palju nauditavaid aroomi- ja maitseomadusi, mis on veinisõpradele eriliselt mokkamööda. Vanill, magusad vürtsid, nelk, pipar, karamell, suitsusus ja süsi – just neid nüansse tammevaadis küpsenud veini mekkides ninas ja keelel tunneme. Lisaks aitab tammevaadilaagerdus muuta veinid stabiilsemaks, pikendada nende eluiga, parendada veini värvust ning anda sügavust ja komplekssust. Pole kokkusattumus, et maailma kallimate veinide TOP-is on vaid veinid, mis kõik tammes küpsenud.