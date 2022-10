Sidrunite soolamise komme pärineb Põhja-Aafrika köögist. Laialt on see kasutuses Maroko, Alžeeria, Tuneesia köögis. Põhimõtteliselt on see sama, kui meie hapukapsa või soolakurgi hapendamine, iidsetel aegadel välja kasvanud vajadusest säilitada värskelt korjatud saaki pikki kuid.