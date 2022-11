Õhtusöögile Baltic Queeni pardale on kutsutud kümmekond inimest. Nad on endale slaavi restoranis kohad leidnud ja jutustavad omavahel üsna lärmakalt. Õhtu tuleb pikk ja meeleolu on elev – laev jõuab Stockholmi ju alles hommikul. Siis astub reipalt saali Leila ja teatab soojal ja selgel häälel: