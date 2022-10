Küüslauk muudab aromaatseks ka kõige maitsetuma roa

Teate küll seda efekti, kui olete pasta valmis keetnud ja sinna natuke võid-oliiviõli sisse seganud, aga no ei ole see roog maitselt ikka veel päris õige. Hoopis vägevama tulemuse saad siis, kui segad kuuma pasta sekka peeneks hakitud küüslauku. Natuke ürte ja sidrunimahla juurde ja roa lõhnas on kohe juures see midagi, mis kõiki sööma meelitab.