Toidu jalajälg

Enne isadepäeva pöördusime meestearst Margus Punabi poole, et rääkida söömisest ja joomisest meeste võtmes. Palju töölähetustes viibinud mehena on ta gurmeetamist vist isegi liiga palju näinud. Igatahes ei ole tal mingit liigset austust Michelini tärnide ega peente veinide vastu, sest tema rõõm ja nauding toidust moodustub hoopis teistest asjadest. Näiteks kodus valmistatud „margiõunamahlade“ maitsest. Tuleb tunnistada, et tema seisukohavõtt on ka mulle väga südamelähedane. Ta ütleb konkreetselt: „Toidu jäetud ökoloogilist jalajälge tuleb tunnetada.“ Tunnetada saab aga midagi, mis on sulle veidikenegi tuttav.