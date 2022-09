Kirglik must toit! Toitu mustaks võluda on vahel täitsa lõbus. Aga kuidas maitseb must?

Millal veel süüa musta toitu kui mitte nüüd, kui sügis vahetab suve välja, kui lopsakas suveroheline jätab hüvasti, kui öine taevas on tähtedeta must. Must toit ei ole meile kunagi olnud võõras: meil on must leib, verivorstid, mustad sõstrad, arooniad ja põldmarjad. Must maitseb salapäraselt.