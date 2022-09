Pärsia juurtega geeniteadlane Lili Milani: „Mul läks väga kaua aega, enne kui hapukapsas hakkas meeldima.“ Milliste ainete pärast toidus teadlane muretseb?

Lili käib hilissuvel ikka Tartu ava­turul, kust ostab peter­selli, rohelist sibulat, lehtkapsast ja spinatit Pärsia rohelise supi jaoks. See aitavat muuseas ka siis, kui on vaja turgutada kedagi, kes külmetus­haigusega kimpus. Lilil on turul oma kindel ­rohelisemüüja, sest kogu pere armastab sedasama suppi ja nad söövad seda tihti. Suppi lähevad ka Kidney oad, läätsed, kikerherned ja soovi korral nuudlid. Edasiarendusena saab teha hautist, kus rohelisele lisaks on lambaliha ja punased oad.