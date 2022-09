Sügisene hoidisterivi, mis säilib uue saagini ja on tervisele hea. Kuus kõige sagedasemat viga, mida hoidistamisel vältida

Poehoidised on tehtud nii, et need säiliksid riiulil paar aastat. See tähendab hoidise suuremat suhkru-, soola- ja äädikakogust, tihti on lisatud ka säilitusaineid. Ise hoidiseid keetes saame aga arvestada, et tarbime need ära ühe talve jooksul, sest kauem seistes hoidise toiteväärtus langeb.