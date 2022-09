Julmad naljad ukrainlastega — poolakad müüvad riiki sissepääsulubasid tuhandete dollarite eest. Eestis koguvad ukrainlased kuulsust oma koduste toitudega

Pealinnas ulub tuul ja õhk on sügisene, aga Pärnu üllatab samal ajal rannailma ja päikesega. Teel Reiumaa Motelli, mõni sada meetrit enne maja, õitsevad tee ääres põllul mitu rida päevalilli – mõnel küünitavad õied ahnelt päikese poole, teised vaatavad mõtlikult maad. Seal samas kõrval vaos elavad jõuliselt köögiviljad. See pilt kirjeldab nii ilmekalt sama põllu pidajate läbielamisi ja tundeid. Põldu harivad motellis ajutiselt elavad põgenikud Ukrainast – rõõmsad, et on elus ja terved, kuid ahastuses kodus toimuva ja langenud kaaslaste tõttu. Kauni Reiu jõe äärset motelli peab ja ukrainlasi aitab napilt enne Ukraina-Vene sõda Tallinnast maale kolinud Andrus Aus. „Algselt tuli meile 49 ukrainlast, nüüd elab neid siin kümme. Kuigi see kõik ei tulnud kergelt, on kõik nad saanud jalad alla ja kolinud omaette elama. Need vähesed, kes on jäänud, töötavad meie kohvikus,“ selgitab ta.