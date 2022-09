10 olulist toiduainet vanade eestlaste toidulaualt

Sarapuu on üks väheseid metsikuid taimeliike, mis pakkus maitsvat toidu-kõrvast juba kiviajast alates. Üks peamine arheoloogilise toidukultuuri uurimise kitsaskoht on taimejäänuste nappus. Võrreldes loomaluudega on taimejäänused õrnemad, väiksemad, purunevad kergesti, need on välitöödel raskesti märgatavad ning biomolekulaarselt halvemini säilivad. Sestap on iga söestunud viljatera või kõrbekihti kinni jäänud taimne mikrojäänus suisa kulla hinnaga. Tõsi, kui teraviljad katavad meie 11 000-aastase toidu ajaloost vast poole, siis taimseid metsasaadusi on toiduks tarvitatud juba kõige varasematest asustusetappidest. Ühed vanimad – tõsi, ka mõõtude poolest suurimad ja paremini säilivad – on just sarapuupähklid, mille koori on aeg-ajalt ikka leitud. Näiteks Võhandu--äärse Kääpa asulakoha ilugurud ja ehtemeistrid tabasid sellegi ära, et pähklikoorest sobib teha helmeskeed. Kes soovib autentset Eesti tervisesnäkki, pööraku sügisel pilgud meie sarapuumetsade poole.