Juustukerad on siin mustad

Kui linnainimesel tekib lautades ikka väike kurbusnoot hinge, et jajah, praegu on küll kõik tore, aga varsti lähevad need neljajalgsed tapamajja ja ongi neil pidu läbi, siis kitselaudas on hoopis reipam meeleolu. Kitsede põhitöö on ikka piimaand ja seda saavad nad õige mitu aastat teha.

Kitsede heaolu nimel

Eriti hea „töökoht“ on kitsedele Andri-­Peedo talu laudas, kus lae all asuvad kenad peitsitud hööveldatud liimpuidust kaared ja kõrgel siinidel liikuva masinaga toob inimene neile ette värsket maheheina, mis pärit omaenda 60 hektaril laiuvatelt heinamaadelt.

Peremees Kermo Rannamäe teab oma hoolealuste eelistusi: „Kitsedele meeldib mõnus peen hein. Pikka vart nad süüa ei taha. Heinamaal kuivav hein läheb kuivkollaseks. Selle asemel on meil oma heinakuivati, me teeme loomadele head heina. Silo me üldse ei anna. Maailmas on parimad juustud heinapiimast, loomadele ei anta silo. Silol on ikka oma bakter sees. Kui silobakter läheb juustu sisse, siis see juustukera võib mingil hetkel lihtsalt plahvatada.“

On ju neil kitsedel elu nagu restoranis! Ka spaaga võrdlus pole liiast: peale puhta heina nina ees ja põhu jalge all on kitsedel moekad harjastega sügamispostid, kus end masseerida, ning värske vesi alati olemas, kusjuures soojendatud puurkaevukülmusest 10 kraadini, et joojad endale liiga ei teeks ega külmetaks. Kes „toas“ olekust tüdinud, võib minna õue jalutama, luukidest pääseb alati läbi.

Õnnelikkus on määrav

Kitsed oskavad neile pakutud luksust hinnata ja näevad tõesti õnnelikud välja. Ka välimuselt, mitte vaid seesmiselt. Kui välismaal ja mõnel pool Eestiski on farmides kitsedel sarved tavaliselt juba tallest saati nuditud, et vältida omavahelist pusklemist ja vigastusi, siis Andri-Peedos on kõigil kitsedel kenad sarved peas ... ­

ja seejuures ei ole mingit olulist omavahelist kaklust! Ausalt! Nad ei kakle, sest on õnnelikud.