Maagiline must

Minu jaoks räägib must julgusest, väljapeetusest ja tugevusest. Eelmise sajandi alguses ütles autotööstur Henry Ford, et auto võib olla ükskõik mis värvi, kui see on must. Minu arust kehtib sama mõte ka köögi-mööbli osas. Must köök on elegantne ja uhke. Ja kaunis vaadata, kui see on uus ja särav. Kuid must värv ei peida köögis midagi. Plekid ja kahjustused lausa kargavad näkku, eriti lubjarikka vee plekid. Või vähemasti tundub see nii, kui võrrelda heledaga. Meie valitud puidust köök, mis on kaetud taaskasutatud materjalist musta spooniga, on eriti tundlik rasvaste toiduplekkide osas. Ka tolmu nühi, palju tahad, aga selle lendlemist ära keelata ei saa ikkagi mitte millegagi. See muidugi ei vähenda minu kuumi tundeid musta värvi vastu. Must on endiselt üks minu lemmikutest.