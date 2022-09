Mida pakkida kaasa koolikotti?

Keha vajab kolm korda päevas sooja toitu ja lisaks tasub koolikotti pista mõni tervislik vahe­pala. See aitab energiataset päeva jooksul hoida stabiilsena ja lisaks ei oleks koriseva kõhu ja valutava peaga õppimine eriti tõhus. Vahe­pala olulisus on eriti tähtis just koolilastel, sest kasvaval organismil on energiavajadus suur.