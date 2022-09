Kõige tähtsam teadmine: liiga range menüü jääb sageli teostamata

Plaanid ja tegelikkus

Liiga range menüü jääb sageli teostamata, ka võib mõni menüü osutuda liiga kalliks ja lõpeb palgapäevaeelse tatrapudru söömisega. Vahel on raske järgida kellegi teise koostatud maitsete ja eelistustega menüüd, ka liigne valgu- või rasvasisaldus ei pruugi kõigile sobida ega kaalu langema panna. Vahel võib menüü plaan muuta võimatuks söömise väljaspool kodu või tekitada liigset stressi.

Kui asi on läinud käest, on etteplaneeritud kava see, mis korrastab käitumist, innustab proovima valmistada uusi roogasid ja kasutama uusi toidu­aineid. See kokku aitab jõuda eesmärgini või lahendada toitumisega seotud terviseprobleemi. Kui vaja, on abiks toetus ja tagasiside toitumisnõustajalt või -terapeudilt, kes hoiab silma peal, kas menüüplaan töötab loodetud viisil.

Söömine on enamat kui energiasaamine ja toitainete tagaajamine, see on suhtlus ja rõõmutundmine heade maitsete üle. Söömisest pole vaja tekitada endale veel üht stressiallikat, vaid anda endale harjumuste muutmiseks aega.

Toiduvalmistamine

Millest üldse alustada? Esmalt sellest, kuidas korraldada igapäeva ajagraafik nii, et oleks aega kodus ise süüa teha. See ei võta rohkem aega kui toidu kojutellimine ja selle ootamine. Sealjuures saab ka võileiva muuta tervislikuks eineks, kui lisada salatit, köögivilju, maitseürte või idandeid. Omletid, pudrud, hautised ja supid valmivad samuti väikese energiakuluga. Kindlasti on kodus köögimasinaid, mis on alakasutuses, kuid mis hõlbustaksid toiduvalmistamist oluliselt.

Retseptid

Esimeseks sammuks võiks olla pere­sisene küsitlus, mille järele isutab. Väga sageli on sooviks süüa midagi värsket. Kui endal ideed otsas, võib alati sirvida kokaraamatuid ja ajakirju ja teha veebis retseptiotsinguid.

Mida varuda?