Uudishimu ajas poisi kööki

Hugo toit on serveeritud peenelt. Ta kohe oskab ja teab. Taldrikul on end välja sirutanud sidrunikastme ja bataadipüree kõrval praetud lõhefilee. Magusaks lõpuks aga espresso maitsega panna cotta. Söögitegemist ja serveerimist on ta lõputult uurinud ja õppinud nii raamatutest kui ka internetist.

„Ema kinkis mulle sünnipäevaks bonsai. Ma hakkasin asja uurima ning mõistsin, milline kunst see on ja kui äge. Mul on selleks Kanada kuusk. Mind huvitab siiski sport ka. Ma hakkasin eelmisel aastal käima ka Tai poksis ja jõusaalis,“ ütleb Hugo.

Kokkamine on Hugo hing ja kirg ning pakub sügavalt huvi. Pere väike pensionär – niimoodi on ema teda naljaga pooleks kutsunud. Hugo hobideks on veel koguda ja kuivatada ürte ja teed, käia seenel ja marjul ning kasvatada bonsaisid.

Hugot assisteerib tema ema Epp, või õigemini kiigutab ema kätel pere pesamuna, suve alguses sündinud väikevenda Kutti, ja jälgib delikaatses kauguses suurest toast kõige vanema lapse tegemisi. Ta on valmis kohe toetama või sekkuma, kui peaks tekkima vajadus. Hugost kaks aastat noorem õde Liisa satub kööki pigem harvem. Kokkamine pole tema teema, aga venna toite on väga valiva sööjana Liisa ikka proovinud ja mõne isegi heaks kiitnud.

Koolis algatas Hugo koos sõpradega isegi kampaania, et nad saaksid paremat ja tervislikumat koolitoitu. „Klassivenna keedukartul oli seest lausa mäda ja toit on sageli kas liialt ülesoolatud või liiga mage. Me tegime sõpradega kooli juhtkonnale ettepaneku, et me tahaksime kas või puhvetit, seal oleks ka parem toit,“ kurdab Hugo suurte probleemide ees seistes ja nähes neile samas ka lahendusi.

„Ta on ka meie pere tervislikkuse hunt ja jälgib väga, mida me sööme,“ lisab Epp.

Ema rõõmustab, et nüüd on tal kinkidega lihtne. Ka näiteks jõulude ajal, kui lapsed panid sussid päkapikkude jaoks aknalauale, pistis ta Hugole sussi sisse hoopis maitseainepakikesi. „Kuigi päkapikke nad ei usu, siis kinke saada on ju ikka tore. Eelmiste jõulude ajal sai Hugo ka jõuluvanalt kingiks jäätisemasina,“ täpsustab ema.

Nugade komplektis on Hugol praegu viis terariista ja neid ta teistega ei jaga. „Minu jaoks on nuga lihtsalt nuga, aga Hugo vaatab mulle selle jutu peale kaastundlikult otsa ja naeratab,“ lausub Epp naerdes. Viimaseks sünnipäevaks sai Hugo emalt ja ema elukaaslaselt Stenilt kingiks Itaaliast spetsiaalselt profikokkadele mõeldud poest ostetud kokanoa. Nugade eest hoolitseb Hugo kiivalt: puhastab, poleerib ja teritab. Ning hoiab neid kenasti spetsiaalses kohvris oma toas kapis. „Ma olen ikka mõne korra noaga näppu ka lõiganud. Ühel korral olin väga lähedal minestamisele, sest ma ei kannata enda vere nägemist,“ tunnistab Hugo.

„See on Aasia maitseaine, nagu sool. Ma pole veel uurinud, mida see sisaldab ja millest on tehtud,“ ütleb Hugo ausalt. (Aasia maitseaine ja maitse­tugevdaja MSG ehk naatrium­glutamaat (E621) on umami puhtaim vorm, viies maitse. MSG-d (mononaatrium­glutamaat) kasutatakse laialdaselt umami maitsete intensiivistamiseks ja parandamiseks kastmetes, puljongites, suppides ja paljudes teistes toitudes. On inimesi, kes on ülitundlikud ega talu seda ainet. Toim.)

„Minu lemmikuks on kardemon,“ nuhutab ta väikesest klaaspurgist kardemonijahu. Kuid üks maitseaine on tema kogust veel puudu ja selle kavatseb ta endale hankida – MSG.

Koolitoitu Hugo vahel ikka sööb, kuid sageli võtab ta eine hoopis karbiga kodust kaasa. „Direktor soovitas, et me peaksime koguma allkirju, et teada saada, kui paljud on ideega nõus. Päris paljud olid, aga see jäi eelmisel aastal soiku. Peaks sügisel selle teema uuesti ette võtma,“ ütleb Hugo.

Chef Dahu väljakutsed

Hugo jutt on läinud kiiremaks, põsed punasemaks ja süles rahulikult lebavad käed on samuti hakanud rääkima. Järgmiseks haarab ta telefoni, et näidata pilte enda tehtud toitudest. Telefon on tema abimees, kui ta jääb hätta mõne tehnika või retseptiga.

„Ma jälgin kogu aeg, mida uut sotsiaalmeedias tehakse ja kokandusest kirjutatakse,“ ütleb ta. Tänapäeval on lihtne, kõigile küsimustele saab veebist vastuse. „Kui ma alles alustasin, siis tegin süüa kokk Nick DiGiovanni retseptide järgi ja lugesin tema nõuandeid – ta oli ka saates „MasterChef“. Nüüd, kui DiGiovanni on kuulsaks saanud, ta ise enam retsepte ei mõtle välja,“ räägib ta. Kuid enne Nicki vaatas Hugo igal hommikul enne kooliminekut telekokk Jamie Oliveri kokandussaateid.

„Mõtlesin, et olen selline geenius, kes kasutab kõike. Aga ei tulnud üldse hea välja,“ naerab Hugo.

Et Hugol tulevad toidud nii hästi välja ja on ka ilusad, otsustasid nad koos emaga, et on aeg teha Instagrami konto. Kui alguses oligi ta lihtsalt Hugo Kaal, siis mingil hetkel ta tundis, et võiks endale mõne laheda nime välja mõelda. „Ma ei teagi kuidas, aga ühel hetkel lõi pähe nimi Chef Dahu,“ räägib Hugo. Instagrami jälgijaid on Hugol kogunenud juba üle kahesaja.