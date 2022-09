Sügisene hoidisterivi, mis säilib uue saagini

Samuti võid 30% äädikhappe naturaalse valge-, punase­veini- või õunaäädika vastu vahetada. Kange, 30% äädikhape saadakse etanooli kääritamise ja etanaali oksüdeerimise teel, seda võiks pigem veekeetjast katlakivi eemaldamiseks kasutada, mitte endale sisse süüa. Ja asi pole mitte üksnes raudkindlas säilimises, mille ka ilma 30% äädikata saavutad, vaid selles, kas hoidis on võimalikult tervislik või on see lihtsalt kalorid ja kõhutäide. Siinsed hoidiste retseptid on tehtud nii, et köögivilju on kuumutatud vaid pool tundi ja keemise ajaks on hoidis kaetud kaanega. Ka see aitab paremini vitamiine säilitada.