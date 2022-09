Lili Milani: „Mul läks väga kaua aega, enne kui hapukapsas hakkas meeldima“

See väga pidulik tort on kõigi lemmik. Kõige keerulisem on seal martsipanikate ning alguses olid päästvaks lahenduseks martsipaniribad. „See ei näinud hea välja, aga maitses väga hästi,“ ütleb Lili. „Printsessitorti teeb mu mees ja nüüd ta on suutnud selle ära õppida, nii et tuleb täitsa kena. Aga mina ei luba tugevaid toiduvärve sinna panna – tema tahab, et martsipan oleks roheline. Ei pea roheline olema, las olla valge! Maitse on see, mis loeb.“

Rootsist tuli kaasa armastus lihapallide, kartulipüree ja kastme vastu. Eriti pohlamoosiga on hea. Ja ka maiustuste poole pealt on Lili pere, kus elavad peale tema ka abikaasa ning 11-aastane poeg ja 13-aastane tütar, Rootsi fänn. Ikka kaneelisaiad ja šokolaadikoogid. Printsessitort kindlasti ka: biskviiti, vanillikastet, jälle biskviiti ning siis on vaarikamoos ja hästi palju vahukoort. Kõige peale läheb heleroheline martsipan.

„Mul läks Eestis ikka väga kaua aega, enne kui hapukapsas hakkas meeldima. Aga nüüd, kuna ma tean, kui tervislik see on, ma pigem söön seda. Maitse juba ka täitsa meeldib,“ kirjeldab ta kõige hullemat siia jõudmise söögikogemust ja sellega tasapisi leppimist.

See ei tähenda, et Lili kohe algul kõigega oleks nõus olnud ja kõik oleks viivitamatult meeldinud. Ega 13-aastane tüdruk polnud uude riiki elama jõudes esialgu sugugi liiga rõõmus elukoha­vahetuse üle. Eriti hulluks läks asi siis, kui isa hakkas siin hapukapsast sööma. Lili palus tal purgi alati ruttu kinni panna, sest lõhn oli väljakannatamatu.

„Üldiselt on söögid maitsestatud lihtsalt soola-pipraga. Võib-olla teistsugune maitseaine on kuivatatud laim, mis käib mitme söögi sisse. Eestist seda ei saa, ostan alati reisidelt kaasa. Seda saab kasutada tervena või laimipulbriks jahvatatuna. Hautistes ja kastmetes on terved laimid väga head,“ õpetab Lili lihtsa nipi, kuidas lisada söögile huvitavalt hapukat idamaist hõngu.

Suur rõõm on aga see, et mõnda aega tagasi korrastati ja loodi Aparaadi­tehase ala. Kui varem ümbruskonnas eriti polnudki toidukohti, siis nüüd on neid õige rohkesti. Kolleegidega käivad nad seal peaaegu iga päev söömas.

Aktiivne jalutamine on Lilil igapäevane, vaid marsruut vaheldub: kord Tähtvere, kord Tammelinna poole ja kesklinna ja mööda jõeäärt. „Käin ka MyFitnessis. Eriti meeldivad mulle Zumba ja pilatese trennid. Need on väga erinevad, aga ongi vaja mõlemat. Üks on südamele, teine süvalihastele.“

Lambaliha saab Lili ühelt endiselt teadlaselt, kes nüüd on lambakasvataja, ning mõned ta sõbrad teevad väga head šašlõkki. Värsked kartulid sinna juurde – ikka lihtsalt keedetult tilli ja võiga. „Kellegi maakodus grillitakse ­šašlõkki, peenralt võetakse värsket kurki, tomatit, salatit – kõik see kokku on väga mõnus mälestus.“

„Mul on kuivati, puhub nagu föön. Sellega ma olen teinud nii kirsse kui ka õunaviile. Tuleb välja küll, aga mitte sama hästi nagu mõnel vanaemal. Nii et vahel ma ostan need Juurika toidukogukonnast, seal on üks armas proua, kes neid teeb,“ seletab ta lahke tänumeelega.

Marjakorjamisega on lihtne. Huvitav on see, et kõige enam meeldivad Lilile ja ta perele siinsed hapukirsid. Võib-olla just seepärast, et neid kasutatakse ka Iraani toitudes. Hautistes väga head. Aga ka täitsa kommi asemel.

„Kuna nad teavad, et ma elan korter­majas ja siinseid vanavanemaid, kellel oleks maakodu, kus kasvatatakse midagi, ei ole, siis kõik on väga-väga armsad ja toovad mulle õunu, pirne, tomatit, kurki. Kõigil kasvab üle, paljudel uputab, ja siis nad toovad igasuguseid mõnusaid asju,“ ei väsi ta südames tänutunnet tundmast.

Kuna Lili ema ja isa on Eestist eemaldunud ja naudivad nüüd peamiselt Hispaanias Costa del Soli võlusid – kujutate ette sealses mererannas õhtust värske kala grillimist! – ning Lili oma perega elab Tartus korteris, siis meeldib talle väga, et sõbrad on ulatanud abikäe.

Teine firma müüb geenitesti, millest peaks selguma gluteenitalumatus. Aga mis on tegelikkuses selle taga? „Seal on nõrgad geneetilised seosed. Need, kellel on keskmine risk gluteenitalumatuseks, nende seas on 0,5 protsendil gluteenitalumatus. Nendel, kellel on kõrge risk, on 1,5 protsendil gluteenitalumatus. Hästi väikesed erinevused, aga nende numbritega võib öelda küll, et näe – sul on kolm korda suurem risk. Sellest hoolimata 98,5% inimestest ikkagi ei ole gluteenitalumatusega,“ teab teadlane Milani.

Lili Milani: „Eks see on mitme tahuga teema, ei saa öelda, et GM-toit oleks 100% hea või 100% halb. Tervislikkuse seisukohast ei ole suurt vahet, kas me sööme seemnetega viinamarju ja arbuuse või ilma seemneteta. Aga teiselt poolt peab mõtlema liigirikkuse peale, vilja kättesaadavuse peale, et põllumehed ei oleks sõltuvad mingist viljatarnijast, et kogu see süsteem saaks jätkuda ja olla püsiv, et oleks jätkusuutlik nii ökoloogi-liselt kui ka majanduslikult ja tootjad saaksid jätkata oma tegevust.

Kuid ega geenitest olegi mingi võluvits – kuigi paljud firmad üritavad seda muljet jätta, lubades geenitesti ostnuile teada anda kas või seda, kas nende lapsel on „jalgpalluri geen“ või kas inimesele peaks maitsema rohkem Cabernet Sauvignon või Zinfandel. Äris on kõik lubatud ...

Muidugi tekib kohe huvi, kas Lilil enda kohta on kõik testid tehtud ja ta teab nüüd elu lõpuni näiteks seda, mida tal oleks geenide tõttu hea süüa-juua. Nii see siiski pole, mõnes testis ta küll on osalenud, aga mitte liiga põhjalikult. Neist on ta teada saanud, et laktoositalumatus on ta puhul pisut teema – piima ta nüüd enam ei joogi –, ja teab ka, et ta organism lagundab kohvi aeglaselt. Ka teatud ravimite puhul on pigem aeglane või keskmine lagundamine.

Tartu Ülikooli Eesti geenivaramu hoones töökorrustele jõudnult on tavaline, et Lili paneb selga valge kitli, kummikindad kätte ja muutub otsekohe kui teiseks inimeseks. Geenitest tähendab seda, et võetakse vereproovid ja eraldatakse DNA ja vereplasma. Vereplasmas saab analüüsida rasvu, rauataset jm. Iga katseklaasi ruudukese peale läheb ühe inimese proov ja selles saab määrata 700 000 erinevat mutatsiooni või geeni­varianti. Lisaks on olemas keerukam aparaat, millega saab määrata ja analüüsida kogu inimese DNA-järjestust, mitte vaid üht lõiku sellest.

Lili eriline lemmik on Kolm Tilli, kuna seal on lõunapakkumises alati ka üks taimne söök ja see on nii maitsvalt tehtud, et ainuüksi juba selle pärast tuleb just seda võtta.

Aga leiduvad ka teised tunnused, kus mingid geenidefektid justkui on, seosed ilmnevad, aga on nõrgad. See, kui inimesel tuvastatakse see geenidefekt, ei tähenda, et üht või teist ainet sisaldav söök talle ei maitseks ega üldse sobiks.

Näiteks gluteenitalumatuse korral ei ole leitud ühte geeni, mis kindlasti selle määraks. Pigem tundub, et paljude söökide puhul ei olegi ainult meie enda geenid olulised, vaid kaasa mängib mikrobioom ehk need miljonid bakterid, kes meie organismis tegutsevad ja aitavad ka seedimisele kaasa.

„Võib olla nii, et inimesel on laktoosi­talumatuse geen, aga tal on ka need mikroobid, mis suudavad laktoosi lagundada ja aitavad ainevahetusele kaasa,“ ei ole geenitestidega nähtav Lili sõnul liiga must-valge. Tavainimestel pole selles just kerge orienteeruda.

Õnneks ei ole teadlased sugugi ühes leeris ja kõik üritavad üksteise töödesse väga kriitiliselt suhtuda, jälgivad, kus uuringus võib viga sees olla. „Nii et kui kuskil ongi viga sisse läinud, siis tuleb see õige ruttu kindlasti välja,“ kirjeldab Lili teadlaskonna „naabrivalve“ efekti ja selle tõttu suurenevat uuringute usaldusväärsust.

Igal uuringul on mingi puudus

Omaette lugu on toidulisanditega. „See äri on väga alareguleeritud,“ ütleb Lili murelikult. Kui ravimite või vaktsiinidega viiakse läbi esimese, teise, kolmanda faasi uuringud, kas need on ohutud ja piisavalt tõhusad, siis toidulisandid ei pea kliinilisi uuringuid läbima.

Kas või see igavene vaidlus, kas D-vita­miinist on kasu või mitte, ja kõik need muud vitamiinid, mida müüakse ...