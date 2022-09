Värvide mäng

Must pole tavaline toiduvärv. See seostub meie kultuuriruumis pigem sünguse, kokkutõmbumise ja kaitstustundega. Tundub, et must on endasse neelanud kõik ja samas pole seal valgust, heledust. Aga mida heledama värvusega toit sinna kõrvale panna, seda kirkam kõik omakorda näib. Ja mustki tundub veel tumedam. Pasta, millesse oled sisse raputanud veidi musta küüslauku; kook, mille oled katnud mustade marjadega; vormisai mustade ubadega ... Vastandid panevad teineteist kirkalt särama ja see omakorda toetab mõtteviisi, et süües ei ole abi ühe aine sissevohmimisest. Toidulisandist tõhusamad on toiduainete kombinatsioonid. C-vitamiin värskes rohelises köögiviljas ja tsitruses või näiteks paprikas ning head rasvhapped koos extra virgin’i ehk väärisoliiviõliga omastuvad tõhusamini kui need ained üksi ja eraldi kapslitena alla neelates.